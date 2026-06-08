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08 июня 2026 в 19:06

Самолеты продолжат летать в ОАЭ с ограничениями

ОАЭ продлили ограничения на полеты в своем воздушном пространстве до 23 июня

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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ОАЭ продлили ограничения на полеты в своем воздушном пространстве до 23 июня, сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока. При этом для полетов в аэропорты арабской страны выделили шесть коридоров.

Ограничения, введенные ранее, продолжат действовать до вечера 23 июня, — говорится в сообщении.

Ранее Иран отменил все рейсы в аэропорты страны. Это решение приняли на фоне атак Израиля и частичного закрытия воздушного пространства республики.

Вечером 7 июня авиационные власти Ирака временно закрыли воздушное пространство над страной. С 19:40 по всемирному времени (22:40 мск) многие самолеты, направлявшиеся в иракские аэропорты, были вынуждены садиться на запасные аэродромы.

1 июня стало известно, что первый за почти три месяца рейс авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из Москвы в Дубай. Самолет отправился по маршруту после перерыва, объявленного в марте, в выполнении регулярных рейсов. Полет осуществляется на воздушном судне Boeing 737. По информации аэропорта, расчетное время в пути составило шесть часов три минуты.

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