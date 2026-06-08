Иран принял решение по авиаперелетам на фоне атак Израиля Иран отменил рейсы в свои аэропорты на фоне атак Израиля

Иран отменил все рейсы в аэропорты страны, сообщило агентство Tasnim. Это решение приняли на фоне атак Израиля и частичного закрытия воздушного пространства республики.

Все рейсы, осуществляемые в аэропорты по всей стране, отменены до последующего уведомления и выполняться не будут, — говорится в сообщении.

Ранее Иран прекратил военную операцию против Израиля. В центральном штабе «Хатам аль-Анбия» ВС Исламской Республики подчеркнули, что Тегеран жестко ответит на возобновление израильских атак на Ливан.

Вечером 7 июня международный аэропорт Тегерана имени имама Хомейни объявил о временной приостановке всех рейсов до особого распоряжения. Власти страны также закрыли воздушное пространство на западе Ирана по соображениям безопасности. Пассажирам и авиакомпаниям порекомендовали следить за официальными уведомлениями.

Позднее авиационные власти Ирака также закрыли воздушное пространство над страной для всех полетов. Начиная с 19:40 по всемирному времени (22:40 мск) многие самолеты, направлявшиеся в иракские аэропорты, были вынуждены разворачиваться.