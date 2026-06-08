Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 июня 2026 в 16:27

Иран принял решение по авиаперелетам на фоне атак Израиля

Иран отменил рейсы в свои аэропорты на фоне атак Израиля

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Иран отменил все рейсы в аэропорты страны, сообщило агентство Tasnim. Это решение приняли на фоне атак Израиля и частичного закрытия воздушного пространства республики.

Все рейсы, осуществляемые в аэропорты по всей стране, отменены до последующего уведомления и выполняться не будут, — говорится в сообщении.

Ранее Иран прекратил военную операцию против Израиля. В центральном штабе «Хатам аль-Анбия» ВС Исламской Республики подчеркнули, что Тегеран жестко ответит на возобновление израильских атак на Ливан.

Вечером 7 июня международный аэропорт Тегерана имени имама Хомейни объявил о временной приостановке всех рейсов до особого распоряжения. Власти страны также закрыли воздушное пространство на западе Ирана по соображениям безопасности. Пассажирам и авиакомпаниям порекомендовали следить за официальными уведомлениями.

Позднее авиационные власти Ирака также закрыли воздушное пространство над страной для всех полетов. Начиная с 19:40 по всемирному времени (22:40 мск) многие самолеты, направлявшиеся в иракские аэропорты, были вынуждены разворачиваться.

Мир
Иран
аэропорты
Ближний Восток
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, помогали ли США Израилю сбивать иранские ракеты
В Эстонии задержали француза, который пешком пытался пересечь границу с РФ
В России создали дробовое антидроновое устройство
Эксперт предположил, в какой стране могут находиться пропавшие Усольцевы
Мужчину ударили ножом в спину на столичном автовокзала
В России не исключили новые ограничения для Армении
Стало известно, кем на самом деле могли быть пропавшие Усольцевы
Фон дер Ляйен поздравила Пашиняна с победой на выборах в Армении
ВТБ восстановил работу своих сервисов после DDoS-атаки
Рейд в нижегородском кафе обернулся 20 протоколами на мигрантов
Каллас объяснила, почему она против общей армии Евросоюза
У блогера-афериста прибавилось 11 новых уголовных дел
В Британии назвали причину возможного отказа от бомбардировщиков F-35A
Эксперт назвал единственный способ для семьи Усольцевых покинуть тайгу
Жителям районов с плохой экологией дали совет по улучшению микроклимата
«Абсурдный выпад»: депутат о блокировке Wildberries в Латвии
В Саудовской Аравии опровергли прилеты по авиабазе Принца Султана
Психотерапевт объяснила, как травмирующие ситуации влияют на психику
Силы ПВО сбили еще один беспилотник на подлете к Москве
Лавров поддержал идею, чтобы у Курска появился северокорейский побратим
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя
Общество

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.