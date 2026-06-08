Иран прекратил военную операцию против Израиля, сообщил центральный штаб «Хатам аль-Анбия» ВС Исламской Республики. При этом там подчеркнули, что Тегеран жестко ответит на возобновление израильских атак на Ливан, передает агентство Fars.

Объявляется о прекращении операций вооруженных сил. Однако подчеркивается, что в случае продолжения агрессии и враждебных действий, в том числе на юге Ливана, последуют меры, которые будут значительно более жесткими, — говорится в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал стороны ближневосточного конфликта — Израиль и Иран — остановить очередной виток вооруженного противостояния. По его словам, Тель-Авив и Тегеран должны незамедлительно прекратить взаимные удары.

До этого ЦАХАЛ атаковала аэропорт в иранском Ширазе. При этом системы противовоздушной обороны сработали к западу от Тегерана. Кроме того, в Армии обороны Израиля заявили, что военные ударили по нефтехимическому комплексу в иранском Бендер-Махшехре. Также ЦАХАЛ сообщила об атаках израильских ВВС на цели в Тегеране, Тебризе и Исфахане.