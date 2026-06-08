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08 июня 2026 в 12:24

Израильские военные нанесли удар по аэропорту в Иране

ЦАХАЛ атаковала аэропорт в иранском Ширазе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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ЦАХАЛ атаковала аэропорт в иранском Ширазе, сообщил телеканал Al Alam. Там отметили, что системы противовоздушной обороны сработали к западу от Тегерана.

Ранее агентство Fars сообщило, что Иран угрожает ударами по энергетической инфраструктуре США и Израиля в регионе. В число целей войдут также американские нефтяные и газовые компании на Ближнем Востоке. Иранский телеканал Al Alam сообщил о повреждениях на объектах нефтехимического предприятия в провинции Хузестан — они стали следствием ударов со стороны Вооруженных сил Израиля.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты могут высадить спецназ на иранской территории в случае провала дипломатических переговоров между Вашингтоном и Тегераном. Также он уточнил, что рассматривает два варианта развития событий: либо прямое вторжение для решения задач, не достигнутых военным путем ранее, либо сохранение блокады Ирана.

Вечером 7 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждала, что смогла перехватить все ракеты, запущенные из Ирана. При этом военные отметили появление дополнительных ракетных угроз в направлении страны.

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