Иран предупредил США и Израиль об ответе за удары

Иран предупредил США и Израиль об ответе за удары Иран ударит по нефтегазовым объектам США и Израиля в случае повторной атаки

Иран угрожает ударами по энергетической инфраструктуре США и Израиля в регионе, если повторится атака на иранские объекты, сообщило агентство Fars. В число целей войдут также американские нефтяные и газовые компании на Ближнем Востоке.

Иранский телеканал Al Alam сообщил о повреждениях на объектах нефтехимического предприятия в провинции Хузестан — они стали следствием ударов со стороны Вооруженных сил Израиля. Ранее израильская армия заявляла о нанесении ударов по нефтехимическому комплексу в иранском городе Бендер‑Махшехр.

До этого иранские военные атаковали израильские авиабазы Неватим и Тель-Ноф. Удары последовали вслед за атаками со стороны Израиля.

Политолог Фархад Ибрагимов ранее выразил мнение, что мир между США и Ираном на данном этапе вряд ли возможен. По его словам, стороны вряд ли смогут заключить какую-либо сделку, поскольку Тегеран и Вашингтон занимают противоположные и ультимативные позиции.

Также президент США Дональд Трамп допускал возможность возобновления полномасштабных боевых действий против Ирана в случае гибели американских военнослужащих на Ближнем Востоке. Он заявил, что Вашингтон может отказаться от режима прекращения огня.