США могут возобновить полномасштабную войну с Ираном WSJ: Трамп предупредил о возможном отказе от перемирия с Ираном

Президент США Дональд Трамп допускает возможность возобновления полномасштабных боевых действий против Ирана в случае гибели американских военнослужащих на Ближнем Востоке, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным журналистов, глава Белого дома в частных беседах с помощниками заявил, что Вашингтон может отказаться от режима прекращения огня.

Отмечается, что такая позиция свидетельствует о готовности американской администрации мириться с отдельными инцидентами и локальными столкновениями, чтобы избежать более масштабного конфликта в регионе. При этом источники утверждают, что гибель американских военнослужащих может изменить подход Вашингтона к текущей ситуации.

Ранее Трамп заявил, что Ормузский пролив откроют для судоходства после подписания меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном. По его словам, которые передает пресс-служба Белого дома, такая договоренность входит в число ключевых пунктов будущего соглашения. Американский лидер подчеркнул, что пролив станет доступен для прохода судов сразу после оформления документа.