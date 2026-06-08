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08 июня 2026 в 09:51

«Тут два варианта»: Трамп раскрыл новые военные планы по Ирану

Трамп заявил о возможной высадке спецназа США в Иране

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: AdMedia/Global Look Press
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Соединенные Штаты могут высадить спецназ на иранской территории в случае провала дипломатических переговоров между Вашингтоном и Тегераном, заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью газете Financial Times. Президент США уточнил, что рассматривает два варианта развития событий: либо прямое вторжение для решения задач, не достигнутых военным путем ранее, либо сохранение блокады Ирана.

Тут два варианта. Либо мы войдем [на территорию Ирана] и разберемся с тем, с чем не удалось разобраться военным путем ранее, либо мы просто сохраним блокаду Ирана, потому что это, как оказалось, мощнее любого военного нападения, — сказал он.

Ранее Трамп заявил, что Тегеран обязан вернуться к диалогу и подписать соглашение ради обеспечения мира на Ближнем Востоке. Данное обращение американского лидера прозвучало сразу после того, как Иран осуществил ракетные пуски по территории Израиля.

Кроме того, член палаты представителей Конгресса США, республиканец от Техаса Пэт Фэллон, входящий в комитет по вооруженным силам и спецкомитет по разведке, выразил мнение, что возобновление ударов по иранской территории является неизбежным. Так конгрессмен ответил на вопрос о том, что предпочтительнее — дипломатические переговоры или продолжение военных действий.

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Иран
Дональд Трамп
спецназ
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