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08 июня 2026 в 01:20

«Этого достаточно»: Трамп в очередной раз обратился к властям Ирана

Fox News: Трамп призвал Иран вернуться за стол переговоров для подписания сделки

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Тегеран должен вернуться за стол переговоров и заключить сделку для мира на Ближнем Востоке, заявил президент США Дональд Трамп, передает Fox News. По его данным, такой призыв американский лидер озвучил после ракетных пусков Ирана по Израилю.

Трамп сказал мне, что посоветовал бы Ирану: вы уже выпустили свои ракеты — этого достаточно. Возвращайтесь за стол переговоров и заключайте сделку, — сказал ведущий телеканала.

Иран впервые после начала режима прекращения огня 8 апреля нанес ракетные удары по Израилю. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что силы противовоздушной обороны перехватили все снаряды. При этом военные отметили появление дополнительных ракетных угроз в направлении страны. Командование тыла разрешило населению покидать охраняемые территории во всех районах страны.

До этого Трамп также уверял, что Соединенные Штаты готовы провести прямые переговоры с верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи. По его словам, он лично готов в них вступить, если иранская сторона проявит заинтересованность. Он также отметил «определенную храбрость» иранского лидера. Но на вопрос о местонахождении Хаменеи Трамп ответил уклончиво. По его словам, он может и «знать», и «не знать», где тот находится.

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