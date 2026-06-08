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08 июня 2026 в 12:47

Трамп обратился к Ирану и Израилю с серьезным требованием

Трамп призвал Иран и Израиль незамедлительно остановить взаимные атаки

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Presidential Office of Ukraine/Global Look Press
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Американский президент Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social призвал стороны ближневосточного конфликта — Израиль и Иран — остановить очередной виток вооруженного противостояния. По его словам, Тель-Авив и Тегеран должны незамедлительно прекратить взаимные удары.

Израиль и Иран должны немедленно прекратить стрелять, — написал он.

Ранее глава Белого дома сообщил, что Соединенные Штаты могут осуществить высадку сил специального назначения на иранской земле в том случае, если дипломатический диалог между Вашингтоном и Тегераном завершится неудачей. Президент США уточнил, что рассматривает два сценария: либо прямое военное вторжение для достижения целей, которые не удалось реализовать до этого, либо сохранение режима блокады Ирана.

Кроме того, Трамп заявил, что Тегеран обязан возобновить переговоры и заключить договор для гарантии стабильности на Ближнем Востоке. Обращение главы Белого дома прозвучало непосредственно после того, как Иран выполнил ракетные запуски по израильской территории.

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Дональд Трамп
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