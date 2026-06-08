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08 июня 2026 в 05:22

Израиль нанес удары по военным объектам Ирана

ЦАХАЛ: ВВС Израиля поразили военные объекты в трех городах Ирана

ЦАХАЛ ЦАХАЛ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Армия Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об ударах израильских ВВС по иранским объектам. Атаки затронули военные цели в Тегеране, Тебризе и Исфахане.

Некоторое время назад израильские ВВС нанесли удары по военным целям, принадлежащим иранскому террористическому режиму, в западной и центральной частях Ирана, — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что воздушно-космические силы КСИР нанесли удар баллистическими ракетами по израильской авиабазе «Рамат-Давид». Атака была осуществлена в ответ на «масштабные преступления» израильского режима на юге Ливана и в других частях страны.

До этого ЦАХАЛ утверждала, что смогла перехватить все ракеты, запущенные из Ирана. При этом военные отметили появление дополнительных ракетных угроз в направлении страны. Система противовоздушной обороны Израиля в настоящее время выявляет и перехватывает все угрозы.

Кроме того, президент США Дональд Трамп уверял, что готов провести прямые переговоры с верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи. Он также отметил «определенную храбрость» иранского лидера.

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