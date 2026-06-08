Иран атаковал израильскую авиабазу ракетами

Воздушно-космические силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) нанесли удар баллистическими ракетами по израильской авиабазе «Рамат-Давид», сообщило иранское агентство Fars. Атака была осуществлена в ответ на «масштабные преступления» израильского режима на юге Ливана и в других частях страны.

В ответ на масштабные преступления (израильского) режима на юге Ливана и других районах этой страны <...> при помощи баллистических ракет была атакована авиабаза «Рамат-Давид», с которой осуществлялась агрессия, — говорится в заявлении корпуса.

В КСИР подчеркнули, что сегодняшняя операция являлась лишь предупреждением для Израиля. В случае повторения агрессивных действий организация заявила, что последует более масштабный ответ, который затронет все американо-сионистские цели в регионе.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждала, что смогла перехватить все ракеты, запущенные из Ирана. При этом военные отметили появление дополнительных ракетных угроз в направлении страны. Система противовоздушной обороны Израиля в настоящее время выявляет и перехватывает все угрозы.