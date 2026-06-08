ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 июня 2026 в 01:13

Иран атаковал израильскую авиабазу ракетами

КСИР: баллистические ракеты Ирана ударили по базе Израиля «Рамат-Давид»

Вертолет на базе «Рамат-Давид» Вертолет на базе «Рамат-Давид» Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Воздушно-космические силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) нанесли удар баллистическими ракетами по израильской авиабазе «Рамат-Давид», сообщило иранское агентство Fars. Атака была осуществлена в ответ на «масштабные преступления» израильского режима на юге Ливана и в других частях страны.

В ответ на масштабные преступления (израильского) режима на юге Ливана и других районах этой страны <...> при помощи баллистических ракет была атакована авиабаза «Рамат-Давид», с которой осуществлялась агрессия, — говорится в заявлении корпуса.

В КСИР подчеркнули, что сегодняшняя операция являлась лишь предупреждением для Израиля. В случае повторения агрессивных действий организация заявила, что последует более масштабный ответ, который затронет все американо-сионистские цели в регионе.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждала, что смогла перехватить все ракеты, запущенные из Ирана. При этом военные отметили появление дополнительных ракетных угроз в направлении страны. Система противовоздушной обороны Израиля в настоящее время выявляет и перехватывает все угрозы.

Мир
Иран
Израиль
эскалация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Это большие расходы»: в Германии озвучили, когда она «кинет» Украину
«Я решаю все»: Трамп поставил Нетаньяху перед фактом
Короткая рабочая неделя стартовала в России
ВС России за неделю расширили контроль в зоне СВО
Трампа напугала перспектива срыва сделки с Ираном
Пашинян объявил о победе, после того как ЦИК посчитал четверть голосов
«Движения нет»: Украина застопорила сделку по недрам с США
Ближневосточная страна закрыла воздушное пространство
«Этого достаточно»: Трамп в очередной раз обратился к властям Ирана
В Россетях поделились мерами по преодолению долговых проблем
Иран атаковал израильскую авиабазу ракетами
Боливар не выдержал двоих: бунт студентов в Европе, при чем здесь Украина
Здоровье, мнение об СВО, скандалы: как живет Сергей Гармаш
В США умер трехкратный чемпион НБА
Аэропорт в Тегеране внезапно закрылся для полетов
В Лондоне завершилась встреча лидеров четырех стран
Дополнительные запреты введены в одном из южных аэропортов РФ
Умер последний музыкант из группы «Опасные соседи»
ВСУ прицельно ударили по двум подросткам в ЛНР
ФТС отреагировала на километровые очереди на границе с Казахстаном
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Все лето делаю зеленые кабачковые оладьи: вкусный способ съесть много зеленушки — подаю с сырно-чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые кабачковые оладьи: вкусный способ съесть много зеленушки — подаю с сырно-чесночным соусом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.