Израиль атаковал нефтехимический комплекс в Иране ЦАХАЛ: Израиль ударил по нефтехимическому комплексу в иранском Бендер-Махшехре

Израиль ударил по нефтехимическому комплексу в иранском Бендер-Махшехре, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. При этом в Исламской Республике подтвердили факт атаки на предприятие и добавили, что ему нанесен частичный ущерб.

Недавно ВВС Израиля нанесли удары по нескольким целям на нефтехимическом комплексе в Махшехре на юго-западе Ирана, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что воздушно-космические силы КСИР нанесли удар баллистическими ракетами по израильской авиабазе «Рамат-Давид». Атака была осуществлена в ответ на атаки еврейского государства на юг Ливана и в другие части страны. В КСИР подчеркнули, что операция являлась лишь предупреждением для Израиля.

При этом Армия обороны Израиля утверждала, что смогла перехватить все ракеты, запущенные из Ирана. Военные отметили появление дополнительных ракетных угроз в направлении страны.

7 июня ЦАХАЛ атаковала штаб «Хезболлы» в южном пригороде Бейрута в ответ на обстрелы группировки. Приказ нанести удар дал глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац.