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07 июня 2026 в 15:47

Израиль атаковал Ливан в ответ на обстрелы «Хезболлы»

ЦАХАЛ атаковала штаб «Хезболлы» рядом с Бейрутом в ответ на обстрелы группировки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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ЦАХАЛ атаковала штаб «Хезболлы» в южном пригороде Бейрута в ответ на обстрелы группировки, сообщила канцелярия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. Приказ нанести удар дал глава правительства еврейского государства и министр обороны Исраэль Кац.

Армия обороны Израиля атаковала штаб террористов в районе Дахия в Бейруте в ответ на обстрелы израильской территории со стороны «Хезболлы», — говорится в сообщении.

Ранее Армия обороны Израиля ликвидировала на юге сектора Газа командира спецподразделения «Нухба» движения ХАМАС Сакра Абу Карима. По данным военных, он был одним из лидеров нападения на район израильского кибуца Кисуфим во время атаки 7 октября 2023 года.

До этого «Хезболла» ударила по штаб-квартире ЦАХАЛ в ливанском городе Эн-Накура с помощью БПЛА «Абабиль». Данные о потерях среди израильских военных не приводятся.

В конце мая израильские войска захватили в Ливане 900-летний замок Бофор, а также стратегический хребет на юге страны. Армия продвинулась за реку Литани. Это было самое глубокое проникновение Израиля в Ливан за последние более чем 26 лет.

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