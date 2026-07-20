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20 июля 2026 в 14:02

Психолог ответил, можно ли наладить отношения после измены

Психолог Мыздриков: после измены отношения могут наладиться

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Отношения после измены могут наладиться, рассказал «Радио 1» психолог и ACT-терапевт Иван Мыздриков. Он отметил, что для этого необходимо работать над взаимопониманием.

Даже после самых сложных ситуаций, когда нас предали, может произойти примирение. Это примирение потребует восстановления, перестройки. Нельзя будет сделать вид, что ничего не случилось, — рассказал Мыздриков.

Психолог подчеркнул, что новые отношения могут оказаться глубже старых — при условии, что оба партнера честно обсудят случившееся и будут заново учиться доверять. По его словам, налаживание отношений требует честного диалога, а не замалчивания проблем.

Ранее психолог Артем Дегтярев рассказал, что избегание близости, раздражительность, скрытность и смена привычного образа жизни могут быть признаками измены. Он отметил, что такие трудности могут быть и следствием внутреннего кризиса в отношениях.

Общество
измены
отношения
психологи
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