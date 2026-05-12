Психолог ответил, какие признаки указывают на измену

Психолог Дегтярев: избегание близости может быть признаком измены

Избегание близости, раздражительность, скрытность и смена привычного образа жизни могут быть признаками измены, рассказал «Газете.Ru» психолог, старший преподаватель кафедры «Юридическая психология и право» факультета «Юридическая психология» МГППУ Артем Дегтярев. Он отметил, что такие трудности могут быть и следствием внутреннего кризиса в отношениях.

Самое разрушительное начинается тогда, когда тревога подозревающего измену превращается в слежку, проверки и допросы. Это редко помогает узнать правду, но почти всегда убивает остатки доверия. Поэтому важнее не охотиться за «уликами», а честно смотреть на то, что происходит между двумя людьми, — рассказал Дегтярев.

Психолог подчеркнул, что в кризисы необходимо не вычислять измену, а предпринимать шаги для работы над отношениями. По его словам, реальное состояние отношений часто показывает качество диалога между партнерами, а не набор признаков.

Ранее нейропсихолог Екатерина Святкина рассказала, что тренд с разоблачением изменщиков позволяет девушкам выплеснуть свою боль. Она отметила, что, находясь в уязвимом состоянии, человек пытается найти опору во внешнем мире.

