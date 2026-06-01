01 июня 2026 в 22:09

В Курской области 76-летний велосипедист пострадал при атаке БПЛА

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В Глушковском районе Курской области пострадал 76-летний местный житель, сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. По его словам, мужчина подвергся атаке беспилотника, когда ехал на велосипеде.

Вражеский дрон атаковал жителя поселка Глушково, когда он ехал на велосипеде. Мужчина попытался увернуться от «птички», в результате упал и сломал голень на левой ноге, — написал Хинштейн.

Он отметил, что как только позволит обстановка, мужчину доставят в Центральную районную больницу. При необходимости направят на дальнейшее лечение в Курск.

Ранее пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко заявил, что пострадавшие при атаке украинских беспилотников на Геническ остались в больнице. Состояние всех пациентов медики оценили как стабильное.

До этого сообщалось, что шестилетний ребенок скончался при атаке ВСУ на Геническ. Как уточнил глава региона Владимир Сальдо, дрон атаковал многоквартирные дома на улице Братьев Коваленко. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего.

