Последний звонок, родственники на Украине, Машков: как живет Ломоносова

Актриса Ольга Ломоносова активно снимается в кино и играет в театре. В каких проектах она задействована сейчас, что говорила о спецоперации?

Чем известна Ломоносова

Ольга Ломоносова родилась 18 мая 1978 года в Донецке. В 1986 году ее семья переехала в Киев, где будущая актриса поступила в школу олимпийского резерва Альбины Дерюгиной и стала кандидатом в мастера спорта.

В 1997 году Ломоносова поступила в Киевское хореографическое училище. На последнем курсе ей предложили уехать на стажировку в Германию, но поездка отменилась по причине того, что она влюбилась в народного артиста России Владимира Машкова и переехала в Москву, где ее приняли в труппу «Имперский русский балет». Однако во время одной из репетиций она получила травму и отказалась от карьеры балерины.

В 2003 году Ломоносова окончила Театральный институт им. Щукина. Она снималась в картинах «Дети Арбата», «Не родись красивой», «Тартюф», «Музыка времени», «Такой именно день», «Свои», «Северный полюс» и других.

Всего в ее фильмографии более 80 работ.

Что известно о личной жизни Ломоносовой

Первым мужем Ольги Ломоносовой был продюсер Евгений Ряшенцев, с которым она узаконила отношения ради прописки в Москве.

Троих детей артистка родила от режиссера Павла Сафонова. Они не женаты официально, однако Ломоносова подчеркивала, что считает его своим супругом.

«Паша мне и так муж, без всяких штампов. Я не считаю обязательным ставить государство в известность, кто кем кому является. Дети носят Пашину фамилию, и по общечеловеческим законам мы — супруги. Как-то так у нас не сложилось со свадьбой, не поженились. Может, все впереди, кто знает», — говорила она «Леди Mail».

Недавно Ломоносова опубликовала в соцсетях снимок, сделанный на празднике последнего звонка у своей старшей дочери Варвары. Наследница актрисы завершила обучение в Московском хореографическом училище «Гжель».

Ольга Ломоносова Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press

Что Ломоносова говорила о спецоперации

После начала спецоперации Ольга Ломоносова признавалась, что не понимает, кто прав, а кто виноват в сложившейся ситуации.

«По большей части эту тему я обсуждаю с мамой, поскольку она из Киева и у нее там осталось много друзей. Я стараюсь в это все не внедряться. Я совершенно не понимаю, кто прав, а кто виноват. Вообще не понимаю», — комментировала она.

На Украине у Ломоносовой до сих пор живут родственники.

«Моя двоюродная сестра живет в Киеве вместе со своей мамой. Мой брат в Донецке работает. А его семью — жену с маленькой дочкой — вывезли в Ростов. Мы с семьей разделены: и в Киев не доехать, никто меня туда и не пустит. В общем, больно, сложно — будто порезали на кусочки», — добавила артистка.

Чем сейчас занимается Ломоносова

Ольга Ломоносова продолжает творческую деятельность. Она задействована в постановках «Загадочные вариации» и «Иллюзия счастья».

В 2026 году вышли фильмы «Выход» и «Берлин'23» с ее участием. Также в скором времени можно будет увидеть ленты «История его служанки», «Ничего особенного» и «Самый длинный день» с Ломоносовой.

