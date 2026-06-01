Стало известно, в каких условиях экс-сенатор Арашуков отбывает срок Правозащитница Меркачева: Арашуков не сидит в ВИП-камере в «Черном дельфине»

Член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева рассказала NEWS.ru, что экс-сенатор Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, приговоренный к пожизненному лишению свободы, не сидит в ВИП-камере. Она отметила, что в колонии «Черный дельфин» нет повышенного уровня комфортности.

Условия содержания в «Черном дельфине» одинаковы для всех. Во время ремонта администрация придерживалась принципа, что все камеры должны быть одинаковыми. Разговоры про то, что там есть некая ВИП-камера, — это ерунда! Суперусловий не может быть, — подчеркнула правозащитница.

По ее словам, режим содержания в исправительном учреждении зависит от поведения конкретного осужденного. Если у заключенного есть склонность к побегу, то его могут поместить в одиночную камеру или лишить определенных привилегий.

Никаких крабов, икры и прочих деликатесов в такой колонии не может быть, — заключила собеседница.

Ранее стало известно, что Арашуков рассчитывал на привилегированные условия отбывания наказания: неограниченные звонки, свидания, посылки, возможность выбирать соседа по камере и место работы. За это он предлагал сотрудникам колонии взятку в размере $5 млн (более 355 млн рублей).