Адвокат ответил, что грозит Арашукову за дачу взятки сотруднику колонии

Бывшему сенатору Рауфу Арашукову ухудшат условия содержания за попытку передачи взятки сотруднику колонии, заявил NEWS.ru адвокат Александр Бенхин. По его словам, о длительных свиданиях с родственниками экс-чиновнику также придется забыть. Он отметил, что формально по факту дачи взятки будет проведено расследование, которое приведет к добавлению еще одной судимости.

Что грозит Арашукову за попытку дачи взятки сотруднику колонии? За это заключенных штрафуют, ухудшают условия содержания, лишают прогулок и передач. О свиданиях с родственниками на несколько суток можно забыть, останутся доступны только встречи через стекло. Формально проводится расследование, добавляют судимость, но срок не увеличивается, поскольку экс-чиновник уже на пожизненном. Тем не менее все это фиксируется и документируется. И если через 25 лет отбывающий срок теоретически имеет право на УДО, то из-за новой судимости он лишается этого права. Так что в любом случае все это будет зафиксировано судом и следствием. Попытка дачи взятки будет иметь свои негативные результаты для Арашукова, — сказал Бенхин.

Ранее сообщалось, что Арашуков пытался передать взятку сотруднику колонии через тайник, размещенный посредником в лесополосе недалеко от колонии «Черный дельфин». Речь шла о 2 млн рублей.

