01 июня 2026 в 11:58

Москвич окатил приезжего из лужи и попрощался с машиной

На севере Москвы задержан мстительный поджигатель авто

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Приезжий мужчина поджег иномарку на севере Москвы, сообщили в пресс-службе столичного управления МВД РФ. Так он решил отомстить владельцу автомобиля, который ранее проезжал мимо и облил его водой из лужи. После недолгих поисков злоумышленника задержали и заключили под стражу.

Он рассказал, что поджег автомобиль, чтобы отомстить обидчику, который, проезжая мимо, облил его водой из лужи, — уточняется в сообщении ведомства.

Инцидент произошел в районе Рижского проезда. По словам полиции, владелец сгоревшей машины вечером припарковался у дома и ушел спать, а ночью проснулся от криков соседки о пожаре. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Фигурант заключен под стражу.

Ранее 15-летнюю несовершеннолетнюю задержали после поджога автозаправочной станции в Ленинградской области. Девушка пояснила, что действовала под влиянием незнакомца. А в Новосибирской области после поджога полицейских авто на 16-летнего подростка возбудили уголовное дело о теракте.

