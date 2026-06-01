ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 июня 2026 в 12:35

В Кремле пообещали обеспечить безопасность судов России

Песков: РФ примет дополнительные меры для обеспечения безопасности своих судов

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия предпримет для обеспечения безопасности своих судов дополнительные меры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, транслируемом в МАКСе. По его словам, Москва учтет негативный опыт.

Россия ряд мер предпринимает для обеспечения сохранности своих грузов, продолжит принимать этот ряд мер с учетом имеющегося негативного опыта, — заявил он.

Страны Запада неоднократно задерживали российские суда, причисляемые к так называемому «теневому флоту». Франция, Швеция и Финляндия перехватывали танкеры под флагами третьих стран. Российский Минтранс уже называл эти действия «морским пиратством» при попустительстве ЕС.

Ранее постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя заявил, что западные страны фактически превратились в пиратов, занимающихся «откровенным грабежом на море». Дипломат подверг критике атаки Украины на танкеры, а также выразил осуждение в отношении поддержки данных действий со стороны европейских государств.

Россия
Дмитрий Песков
Власть
суда
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Китае засветился новейший танк следующего поколения
В России появится единый электронный билет для пригородных поездок
Сечин предупредил о новом вызове для нефтяной отрасли
В позе дельфинчика и без крабов: как Арашуков сидит в «Черном дельфине»
Трамп назвал возможную дату заключения мира с Ираном
Появились результаты испытаний нового средства от рака
Обвиняемая из-за 168 рублей девушка в России рассказала о мере пресечения
Россия потребовала у Франции информацию о задержании судна Tagor
Французы впали в ярость от дерзкой выходки Макрона
В Сербии поставили точку в вопросе безвиза с Россией
«Я не уйду из Театра сатиры»: Алена Яковлева об отце, Ширвиндте, замужестве
В Москве арестован начальник продовольственного управления Минобороны
Атака дрона ВСУ на автомобиль закончилась трагедией под Курском
В платежках за ЖКУ может появиться неожиданное дополнение
В Кирове организатор подпольных боев устроил дебош с топором
Небензя связал заседание СБ ООН с антироссийской повесткой
Спасатели Подмосковья помогли застрявшему в заборе детенышу косули
На 701 000 дешевле Geely. Три новые «Волги»: цены, параметры, соперники
Правительство предложило ввести штрафы для «Почты России»
В Запорожской области сообщили о новом ударе по школе
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.