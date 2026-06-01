В Кремле пообещали обеспечить безопасность судов России Песков: РФ примет дополнительные меры для обеспечения безопасности своих судов

Россия предпримет для обеспечения безопасности своих судов дополнительные меры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, транслируемом в МАКСе. По его словам, Москва учтет негативный опыт.

Россия ряд мер предпринимает для обеспечения сохранности своих грузов, продолжит принимать этот ряд мер с учетом имеющегося негативного опыта, — заявил он.

Страны Запада неоднократно задерживали российские суда, причисляемые к так называемому «теневому флоту». Франция, Швеция и Финляндия перехватывали танкеры под флагами третьих стран. Российский Минтранс уже называл эти действия «морским пиратством» при попустительстве ЕС.

Ранее постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя заявил, что западные страны фактически превратились в пиратов, занимающихся «откровенным грабежом на море». Дипломат подверг критике атаки Украины на танкеры, а также выразил осуждение в отношении поддержки данных действий со стороны европейских государств.