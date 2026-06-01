01 июня 2026 в 13:25

В Сербии раскрыли планы Вучича

Вулин: Вучич не будет баллотироваться на новый срок

Александр Вучич Фото: Telmo Pinto/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент Сербии Александр Вучич не будет баллотироваться на новый срок, заявил ТАСС председатель наблюдательного совета государственной газовой компании «Сербиягаз», бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин. Он подчеркнул, что, несмотря на отказ от должности, Вучич продолжит активно участвовать в политической жизни страны.

Президент Вучич — конституционный лидер, и в нашей конституции президентом можно быть только два срока. Он никогда не нарушает конституцию и не делает ничего подобного. Так что нет. Но я абсолютно уверен: президент Вучич останется частью новой политической жизни Сербии, он продолжит заниматься политикой,заявил Вулин.

Ранее Вучич заявил, что Европейский союз на протяжении пяти лет не открывал ни одной новой главы переговорной платформы о вступлении Сербии в Блок из-за позиции Белграда по России и Косово. По словам сербского лидера, причиной стало нежелание официального Белграда поддерживать санкции против РФ, а также отказ признавать независимость самопровозглашенной Республики Косово.

