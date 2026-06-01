В Сербии раскрыли планы Вучича

Президент Сербии Александр Вучич не будет баллотироваться на новый срок, заявил ТАСС председатель наблюдательного совета государственной газовой компании «Сербиягаз», бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин. Он подчеркнул, что, несмотря на отказ от должности, Вучич продолжит активно участвовать в политической жизни страны.

Президент Вучич — конституционный лидер, и в нашей конституции президентом можно быть только два срока. Он никогда не нарушает конституцию и не делает ничего подобного. Так что нет. Но я абсолютно уверен: президент Вучич останется частью новой политической жизни Сербии, он продолжит заниматься политикой, — заявил Вулин.

Ранее Вучич заявил, что Европейский союз на протяжении пяти лет не открывал ни одной новой главы переговорной платформы о вступлении Сербии в Блок из-за позиции Белграда по России и Косово. По словам сербского лидера, причиной стало нежелание официального Белграда поддерживать санкции против РФ, а также отказ признавать независимость самопровозглашенной Республики Косово.