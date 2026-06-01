Стало известно, когда Лантратова встретится с украинским омбудсменом

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что в ближайшее время планируется встреча с омбудсменом Верховной рады Украины. По ее словам, которые передают РИА Новости, стороны намерены обсудить вопросы возвращения жителей Курской области и посещения военнопленных.

У нас, безусловно, будет встреча в самое ближайшее время с Дмитрием Валерьевичем Лубинцом, на которой мы будем обсуждать все вопросы о нашем сотрудничестве и взаимодействии. В данном случае это, конечно, вопрос по возвращению курских жителей, которые находятся не на территории нашей страны, это вопрос взаимного посещения военнопленных, — сказала она.

Ранее Лантратова заявила, что с территории Украины удалось вернуть в Россию более 160 человек. По ее словам, в этот перечень входят 16 детей.

До этого омбудсмен заявила, что Россия должна увековечить память детей, погибших от ударов ВСУ, и не допустить повторения подобных трагедий. Она напомнила о недавней атаке на колледж в Старобельске, где погиб 21 студент, и об ударе по Геническу, унесшем жизнь шестилетнего мальчика.