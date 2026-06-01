ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 июня 2026 в 14:06

Стало известно, когда Лантратова встретится с украинским омбудсменом

Лантратова анонсировала переговоры с омбудсменом Рады Лубинцом

Яна Лантратова Яна Лантратова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что в ближайшее время планируется встреча с омбудсменом Верховной рады Украины. По ее словам, которые передают РИА Новости, стороны намерены обсудить вопросы возвращения жителей Курской области и посещения военнопленных.

У нас, безусловно, будет встреча в самое ближайшее время с Дмитрием Валерьевичем Лубинцом, на которой мы будем обсуждать все вопросы о нашем сотрудничестве и взаимодействии. В данном случае это, конечно, вопрос по возвращению курских жителей, которые находятся не на территории нашей страны, это вопрос взаимного посещения военнопленных, — сказала она.

Ранее Лантратова заявила, что с территории Украины удалось вернуть в Россию более 160 человек. По ее словам, в этот перечень входят 16 детей.

До этого омбудсмен заявила, что Россия должна увековечить память детей, погибших от ударов ВСУ, и не допустить повторения подобных трагедий. Она напомнила о недавней атаке на колледж в Старобельске, где погиб 21 студент, и об ударе по Геническу, унесшем жизнь шестилетнего мальчика.

Власть
Яна Лантратова
омбудсмены
военнопленные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Китае засветился новейший танк следующего поколения
В России появится единый электронный билет для пригородных поездок
Сечин предупредил о новом вызове для нефтяной отрасли
В позе дельфинчика и без крабов: как Арашуков сидит в «Черном дельфине»
Трамп назвал возможную дату заключения мира с Ираном
Появились результаты испытаний нового средства от рака
Обвиняемая из-за 168 рублей девушка в России рассказала о мере пресечения
Россия потребовала у Франции информацию о задержании судна Tagor
Французы впали в ярость от дерзкой выходки Макрона
В Сербии поставили точку в вопросе безвиза с Россией
«Я не уйду из Театра сатиры»: Алена Яковлева об отце, Ширвиндте, замужестве
В Москве арестован начальник продовольственного управления Минобороны
Атака дрона ВСУ на автомобиль закончилась трагедией под Курском
В платежках за ЖКУ может появиться неожиданное дополнение
В Кирове организатор подпольных боев устроил дебош с топором
Небензя связал заседание СБ ООН с антироссийской повесткой
Спасатели Подмосковья помогли застрявшему в заборе детенышу косули
На 701 000 дешевле Geely. Три новые «Волги»: цены, параметры, соперники
Правительство предложило ввести штрафы для «Почты России»
В Запорожской области сообщили о новом ударе по школе
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.