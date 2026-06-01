В Севастополе оценили ситуацию с обеспечением города топливом Развожаев: топливо для Севастополя закуплено в достаточном объеме

Топливо для Севастополя закуплено в достаточном объеме, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале по итогам аппаратного совещания регионального правительства. В городе сформирован запас топлива примерно на 1,5 месяца, и планируется наращивание поставок.

По возможности будем информировать жителей о приходе очередных партий, постараемся преодолеть ситуацию, чтобы не порционно, а постоянно прибывало. Понятно, что в ближайший месяц логистические сложности будут сохраняться. Будем наращивать объемы доставки, — заявил Развожаев на совещании.

При этом контролируется работа общественного транспорта. При необходимости планируется увеличить число единиц на тех маршрутах, где значительно вырастет пассажиропоток.

Ранее сообщалось, что на автозаправочных станциях Севастополя утром 31 мая велась продажа топлива, однако в течение нескольких часов был полностью исчерпан дневной лимит. В связи с этим бензин марок АИ-92 и АИ-95 начали отпускать только по талонам. Глава города отметил, что данная мера носит временный характер и направлена на восполнение запасов топлива.