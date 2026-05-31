31 мая 2026 в 11:14

Власти Севастополя приняли важное решение по продаже бензина

Власти Севастополя ввели продажу бензина АИ-92 и АИ-95 по талонам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
На АЗС Севастополя с утра 31 мая велась продажа топлива, но за несколько часов был разобран весь дневной лимит, поэтому бензин марок АИ-92 и АИ-95 с сегодняшнего дня продают только по талонам, сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram-канале. Он добавил, что это временная мера, необходимая для восполнения запасов. По словам губернатора, местные власти уже работают над разрешением ситуации.

С 07:00 на АЗС ТЭС сегодня велась продажа топлива. За несколько часов был разобран весь сформированный лимит на день. Поэтому сегодня в Севастополе продажа бензина марок АИ-92, АИ-95 будет производиться только по талонам. Это временная мера, необходимая для того, чтобы мы могли восполнить запасы топлива на АЗС, — говорится в сообщении.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» и глава думской фракции Сергей Миронов заявил, что удорожание горючего способно спровоцировать рост цен на продовольствие. В связи с этим, по его мнению, следует принять закон, который ограничит подорожание бензина рамками инфляции.

Кроме того, информированный отраслевой источник сообщил, что в России обсуждается возможное введение запрета на экспорт дизеля и керосина для всех участников рынка. Рассматривается вариант полного ограничения вывоза этих нефтепродуктов за пределы страны, но окончательного решения пока нет.

