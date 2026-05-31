Захарова раскрыла, что космонавты «украли» у астронавтов Захарова: российские космонавты украли у США победу в космической гонке

Российские космонавты победили США в космической гонке, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала «Известиям» высказывания американского политика и бывшего астронавта Марка Келли о якобы воровстве в космосе.

Единственное, что российские космонавты украли, — это победу в космической гонке у США. Первыми запустили спутник, ракету и человека в космос, — указала дипломат.

Ранее американский сенатор и экс-астронавт Марк Келли оскорбительно высказался о российских космонавтах, назвав их ворами. Он подчеркнул, что работал с космонавтами на протяжении 15 лет.

