ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 мая 2026 в 12:01

Захарова раскрыла, что космонавты «украли» у астронавтов

Захарова: российские космонавты украли у США победу в космической гонке

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские космонавты победили США в космической гонке, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала «Известиям» высказывания американского политика и бывшего астронавта Марка Келли о якобы воровстве в космосе.

Единственное, что российские космонавты украли, — это победу в космической гонке у США. Первыми запустили спутник, ракету и человека в космос,указала дипломат.

Ранее американский сенатор и экс-астронавт Марк Келли оскорбительно высказался о российских космонавтах, назвав их ворами. Он подчеркнул, что работал с космонавтами на протяжении 15 лет.

До этого в пресс-службе Роскосмоса рассказали, как подать заявку на участие в отборе в отряд космонавтов. Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги». Заявителю нужно заранее подготовить пакет документов. После этого пользователю нужно перейти на специальную страницу сервиса, авторизоваться и пройти короткий опрос. Далее кандидату предложат проверить личные данные, перейти к заполнению заявления и загрузить документы в электронном формате.

Космос
Власть
космонавты
Мария Захарова
МИД РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Одессе и Сумах прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
Францию заинтересовали разведданные Норвегии о России и Арктике
Мирошник назвал ответственного за атаки на ЗАЭС
Силы ПВО РФ уничтожили и перехватили более 2200 БПЛА
Жителям Мордовии объявили беспилотную опасность
Трагедия на стройплощадке в Москве унесла жизни двух человек
На выборах президента Колумбии определились первые лидеры
В аэропортах запускают необычный эксперимент для пассажиров
Семьи с двумя и более детьми смогут оформить новую налоговую выплату
В Брянской области определился явный фаворит праймериз
Макрон принял команду ПСЖ в Елисейском дворце
Стало известно, кто выиграл чемпионат мира по хоккею
Москвичам объявили желтый уровень погодной опасности
Володин лидирует на праймериз ЕР в Саратовской области
Раскрыто число погибших от атак США якобы по катерам наркоторговцев
В Германии призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь
СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска
Волгоградский аэропорт закрылся
Глава Пятигорска раскрыл новые подробности после отравления в кафе
Иран восстановил доступ к большинству подземных ракетных объектов
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Общество

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.