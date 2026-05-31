Почему не работает мобильный интернет сегодня, 31 мая: где сбои в России

Сегодня, 31 мая, в Москве, Санкт-Петербурге и других российских регионах наблюдаются сбои в работе мобильного интернета. Что об этом известно, когда снимут ограничения?

Где в РФ не работает мобильный интернет 31 мая

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в воскресенье, 31 мая, сбои в работе мобильного интернета наблюдаются в десятках российских регионов. Абоненты разных операторов связи жалуются на нестабильное соединение, а также полную потерю доступа к приложениям на смартфонах. В частности, пользователи не могут загружать видео в Сети, пользоваться поисковиками и иными интернет-услугами.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 31 мая поступило от жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Приморского края. Кроме того, жалобы зарегистрированы из Тюмени, Якутии, Башкирии, Ханты-Мансийского автономного округа, Краснодарского, Забайкальского, Камчатского и Хабаровского краев, Амурской, Новосибирской, Иркутской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Кировской, Челябинской и Нижегородской областей.

Почему не работает мобильный интернет 31 мая

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что отключения связи, которые фиксируются в Москве и других регионах, необходимы для обеспечения безопасности граждан по мере использования Украиной «все более изощренных методов для атак».

Эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский в беседе с NEWS.ru объяснил, что при совершении терактов часто используются системы дистанционного управления, а каналом связи является мобильный интернет и сотовая связь. В связи с этим отключения мобильного интернета могут наблюдаться при наличии оперативной информации о готовящихся атаках.

«По этой причине отключение мобильного интернета — вполне логичный шаг. Он достаточно жесткий, потому что это создает массу неудобств... Но это лишает [злоумышленников] канала связи и управления», — пояснил эксперт.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 31 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 216 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в небе над российскими регионами.

Когда заработает мобильный интернет

Полноценную работу мобильного интернета в регионах чаще всего восстанавливают сразу же после отмены режима беспилотной опасности.

Возобновить стабильное предоставление услуг мобильного интернета также пообещали жителям Белгородской области. Врио губернатора Александр Шуваев сообщил, что решение о возвращении связи в районах и муниципалитетах будут принимать с учетом оперативной обстановки.

Что делать при отключении мобильного интернета

Россияне могут оставаться на связи в период ограничения работы мобильного интернета благодаря голосовой связи, СМС и приложениям, которые входят в белые списки. В частности, во время сбоев доступны социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники» и мессенджер МАКС.

В белый список входит более 500 сайтов и приложений. Ограничения мобильного интернета не влияют на работу маркетплейсов, онлайн-кинотеатров, сайтов мобильных операторов, приложений банков, «Госуслуг» и многих других сервисов.

