31 мая 2026 в 11:50

Кудь-Сверчков сделал селфи на фоне Земли во время выхода в открытый космос

Кудь-Сверчков и Микаев сделали серию снимков во время работы в открытом космосе

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков во время внекорабельной деятельности 27 мая сделал селфи на фоне Международной космической станции и Земли. Он также сфотографировал в открытом космосе своего коллегу Сергея Микаева, сообщила пресс-служба Роскосмоса, опубликовав в Telegram-канале соответствующие кадры.

27 мая Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев выполняли задачи в открытом космосе — работа долгая и кропотливая. Воспользовавшись минутой перерыва, космонавты сделали фотографии на фоне нашей планеты и МКС, — говорится в сообщении.

Ранее Кудь-Сверчков рассказал, что совершение небольших движений пальцами и руками в скафандре является самой трудной задачей в открытом космосе. Он объяснил это постоянным сопротивлением жесткой перчатки. Кудь-Сверчков добавил, что справляться с сопротивлением экипировки ему помогают регулярные занятия спортом и хорошая физическая форма.

Перед этим он вместе с коллегой Сергеем Микаевым успешно выполнил сложнейшую программу внекорабельной деятельности на орбите. За время работы за бортом МКС они установили научную аппаратуру для изучения солнечных вспышек и сняли экспериментальные контейнеры с бактериями. Для Микаева это был первый выход в открытый космос, для Кудь-Сверчкова — второй.

