21 мая 2026 в 17:14

Анонсированы сроки пусков ракет «Союз-5»

Роскосмос запланировал еще два летных испытания ракеты «Союз-5», рассказал в интервью ИС «Вести» заместитель гендиректора госкорпорации по ракетным проектам Дмитрий Баранов. Они пройдут в 2027 и 2028 годах.

У нас по плану три летных испытания. Первое у нас с вами прошло 30 апреля успешно, второе запланировано сейчас на вторую половину 2027 года. И третья ракета у нас на сегодня запланирована на 2028 год, — уточнил Баранов.

«Союз-5» запустили с космодрома Байконур. Отмечается, что первая и вторая ступени ракеты отработали штатно. Эта ракета оснащена самым мощным в мире жидкостным двигателем. В рамках летно-конструкторских испытаний старт ракеты нового поколения стал первым.

В Роскосмосе до этого заявили, что транспортно-грузовой корабль «Прогресс МС-34», запущенный с космодрома Байконур 26 апреля, успешно пристыковался к российскому модулю «Звезда» на МКС. Стыковка прошла в штатном режиме.

В NASA между тем сообщили, что запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-34» к Международной космической станции оказался безупречным. Процесс прошел без сбоев, все этапы старта выполнены штатно.

