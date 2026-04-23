Роскосмос опубликовал кадры пуска ракеты-носителя «Ангара-1.2»

Роскосмос опубликовал на своих ресурсах кадры пуска ракеты-носителя «Ангара-1.2» с космодрома Плесецк. Старт и вывод космических аппаратов на заданную орбиту прошли без осложнений.

Сразу после старта ракету взяли на контроль специалисты наземного автоматизированного комплекса управления, который относится к Главному испытательному космическому центру имени Германа Титова. В строго назначенное время все спутники были доставлены на расчетные орбиты и перешли в ведение наземных средств космических войск ВКС. Связь с аппаратами устойчивая, телеметрия поступает без помех, все бортовые системы работают в нормальном режиме.

Ранее пресс-служба Роскосмоса сообщила, что Воздушно-космические силы России провели успешный пуск ракеты-носителя «Ангара-1.2» с космодрома Плесецк. По данным ведомства, пуск осуществили 23 апреля в 11:29 по московскому времени.

Позже в Минобороны России сообщили, что действующие в интересах министерства космические аппараты вышли на свои целевые орбиты. По данным ведомства, со спутниками поддерживается устойчивая связь, все бортовые системы работают штатно.