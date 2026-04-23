Роскосмос опубликовал кадры пуска ракеты-носителя «Ангара-1.2»

«Ангара-1.2» «Ангара-1.2» Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
Роскосмос опубликовал на своих ресурсах кадры пуска ракеты-носителя «Ангара-1.2» с космодрома Плесецк. Старт и вывод космических аппаратов на заданную орбиту прошли без осложнений.

Старт ракеты-носителя и выведение космических аппаратов на расчетную орбиту прошли штатно, — сообщили в Роскосмосе.

Сразу после старта ракету взяли на контроль специалисты наземного автоматизированного комплекса управления, который относится к Главному испытательному космическому центру имени Германа Титова. В строго назначенное время все спутники были доставлены на расчетные орбиты и перешли в ведение наземных средств космических войск ВКС. Связь с аппаратами устойчивая, телеметрия поступает без помех, все бортовые системы работают в нормальном режиме.

Ранее пресс-служба Роскосмоса сообщила, что Воздушно-космические силы России провели успешный пуск ракеты-носителя «Ангара-1.2» с космодрома Плесецк. По данным ведомства, пуск осуществили 23 апреля в 11:29 по московскому времени.

Позже в Минобороны России сообщили, что действующие в интересах министерства космические аппараты вышли на свои целевые орбиты. По данным ведомства, со спутниками поддерживается устойчивая связь, все бортовые системы работают штатно.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинцы бегут в панике, «попкорновая» болезнь в РФ: что будет дальше
Россиянка закопала сотни тысяч рублей на кладбище ради «снятия порчи»
«Платить будет Россия»: Медведев о выдаче Киеву Евросоюзом €90 млрд
Двойное убийство: пьяный вахтовик зарезал любовницу и ее годовалого сына
Умер телеведущий Алексей Пиманов: причины, последние дни, «Человек и Закон»
Водитель каршеринга сбил пешеходов при попытке уйти от погони
Экс-министр обороны Грузии получил срок за махинации с МРТ-аппаратом
Компанию семьи «королевы марафонов» признали банкротом
Турецкий банк начал блокировать россиянам доступ к своему приложению
Россиянин заработал почти 5 млн рублей благодаря «Интеру»
Гладков раскрыл последствия новых ударов ВСУ по Белгородской области
«Скорбный час»: Белоусов выразил соболезнования родным Пиманова
«Мне по фигу»: Тимати отреагировал на включение в санкционный список ЕС
Лукашенко проинспектировал посевную с вертолета
Иранский посол назвал число жертв атак США и Израиля
Посол Ирана раскрыл число атакованных США и Израилем гражданских объектов
«Ужаснейший удар»: актер Щербаков отреагировал на смерть Пиманова
Не выдержало сердце: самые яркие кадры из жизни Алексея Пиманова
Россияне назвали сумму для комфортной жизни
Евросоюз допускает использование активов РФ для погашения кредита Украины
Дальше
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

