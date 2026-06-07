Магнитные бури сегодня, 7 июня: что завтра, сильные боли, упадок сил

Сегодня, 7 июня, магнитное поле Земли будет находиться в спокойном состоянии, сообщили ученые из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра?

Будут ли магнитные бури 7 и 8 июня

По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, сегодня, 7 июня, магнитной бури на Земле не прогнозируется.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 7%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 25%. Вероятность спокойного магнитного поля — 68%», — рассказали специалисты ИКИ РАН.

Активность солнечного ветра будет колебаться в пределах 2–3,5 балла по Kp-индексу, что соответствует зеленому уровню безопасности. Такой фон считается комфортным для подавляющего большинства людей и не оказывает существенного влияния на самочувствие метеозависимых.

Завтра, 8 июня, ожидается слабая магнитная буря, добавили ученые из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Также эксперты предупреждают, что уже в середине следующей недели, с 11 по 13 июня, Землю накроет новая волна геомагнитной активности. Пик ожидается 11 июня, когда прогнозируется магнитная буря уровня G2 (умеренная) с Kp-индексом до шести баллов. Также существует вероятность возмущений 9 и 10 июня.

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Как справиться с магнитной бурей, советы врачей

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с NEWS.ru заявила, что необходимо тщательно следить за давлением в период магнитной бури.

«Если вы знаете, что вы метеочувствительны и сегодня будет такой день, постарайтесь не нагружать себя и не садитесь за руль. Лучше оставайтесь дома или возьмите с собой таблетки. Вы не можете внезапно подготовиться к магнитным бурям. Магнитные бури в целом не страшны для нас. Мы к ним прекрасно адаптированы. Пейте больше воды. Ничего критичного не произойдет. Важно следить за давлением. Если вы себя плохо чувствуете, измеряйте давление почаще. Может быть, стоит скорректировать дозу препаратов — либо добавить, либо уменьшить», — пояснила медик.

Врач-педиатр Григорий Шеянов в разговоре с NEWS.ru объяснил, что магнитные бури очень часто сказываются на состоянии здоровья метеочувствительных людей, причем недомогание могут почувствовать даже маленькие дети.

«К переменам погоды чувствительны чаще всего дети с неврологической патологией. Эти проявления зависят от неврологического статуса ребенка. Если он с тяжелым органическим поражением нервной системы, то может в такие дни вести себя очень беспокойно или, наоборот, быть вялым и сонливым. У детей с неврологическими заболеваниями также могут появиться головные боли», — рассказал он.

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