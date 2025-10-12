Врач объяснила, что делать метеозависимым во время магнитных бурь Врач Ярцева: метеозависимым лучше оставаться дома во время магнитных бурь

Во время магнитных бурь метеозависимым людям лучше оставаться дома, заявила NEWS.ru врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева. По ее словам, у каждого индивидуальная реакция на подобные явления.

Это все очень индивидуально. Все зависит от самочувствия. Человек может не среагировать на магнитные бури, а может и среагировать. Важно понять, повысилось ли или понизилось давление. В зависимости от этого надо действовать. Если вы знаете, что вы метеочувствительны и сегодня будет такой день, постарайтесь не нагружать себя и не садитесь за руль. Лучше оставайтесь дома или возьмите с собой таблетки, — объяснила Ярцева.

Также врач отметила, что особых рекомендаций для подготовки к магнитным бурям нет. Она посоветовала более тщательно следить за давлением в такие дни.

Вы не можете внезапно подготовиться к магнитным бурям. Магнитные бури в целом не страшны для нас. Мы к ним прекрасно адаптированы. Пейте больше воды. Ничего критичного не произойдет. Важно следить за давлением. Если вы себя плохо чувствуете, меряйте давление почаще. Может быть, стоит скорректировать дозу препаратов — либо добавить, либо уменьшить, — подытожила Ярцева.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что Земля попала в поток солнечного ветра из корональной дыры. В результате этого магнитосфера планеты стала пребывать в возмущенном состоянии. Она останется такой до второй половины дня 13 октября.