06 января 2026 в 21:18

Картофельная кровать: как молодежные тренды помогают победить бессонницу

Как быстро заснуть в картофельной кровати — разбираем новые тренды
За время новогодних праздников у многих из нас сбивается привычный режим сна и отдыха, и ложиться в каникулы мы начинаем далеко за полночь. Однако половина праздников уже прошла, и надо снова привыкать к ранним подъемам, ради которых нужно ложиться раньше спать. И в такие моменты кто-то обязательно задумается: как быстро заснуть? Ответ подсказали зумеры: они придумали новый способ попасть в объятия Морфея за считаные минуты — картофельную кровать.

Она обещает сделать сон максимально уютным и помочь тем, кто не знает, как быстро заснуть, и постоянно ворочается по ночам. Кровать называют «картофельной», потому что человек будто превращается в запеченную картошку: его со всех сторон обнимают подушки, пледы и одеяла, создавая мягкий кокон.

Что такое картофельная кровать

Суть тренда проста: обычную кровать превращают в объемное, обволакивающее гнездо, где тело как бы тонет в мягкости. Поклонники тренда утверждают, что в такой «картофельной» кровати легче расслабиться и не думать о проблемах — это особенно важно тем, кто ищет рабочие способы, как быстро заснуть без таблеток и долгих ритуалов.

Как сделать картофельную кровать: инструкция

Сделать картофельную кровать своими руками можно за 10–15 минут:

  • Возьмите простыню на резинке и положите ее на матрас, но вывернув «карман» вверх — получится глубокая тканевая «чаша».

  • По краям простыни плотно уложите подушки, свернутые пледы, мягкие игрушки — все, что даст объем и мягкие бортики.

  • В центр положите одно или два мягких одеяла, можно добавить тонкий плед, чтобы создать мягкое дно.

  • Заберитесь внутрь, укройтесь еще одним одеялом сверху — вы окажетесь как бы внутри теплого кокона, окруженного тканью со всех сторон.

  • Чтобы не перегреться, лучше не брать слишком теплые одеяла и следить, чтобы в комнате было не жарко.

Такой вариант можно использовать как короткий ритуал перед сном: полежать 10–20 минут, расслабиться и уже потом перейти на обычную ровную кровать, если вы заботитесь о спине.

Картофельная кровать: как молодежные тренды помогают победить бессонницу

Что говорят врачи

Врачи и ортопеды относятся к тренду неоднозначно: им понятно, почему такой кокон помогает расслабиться, но они предупреждают о рисках для опорно‐двигательного аппарата. На слишком мягкой, неровной поверхности исчезает естественный изгиб поясницы, перегружаются межпозвонковые диски, расслабляются мышцы‐стабилизаторы, и при регулярном сне так можно заработать хронические боли в спине и шее.

Ранее мы рассказывали, как выявить проблемы с шеей и иные недуги на ранней стадии с помощью диспансеризации.

интересные факты
зумеры
сон
кровать
тренды
советы
Виктория Семенова
В. Семенова
