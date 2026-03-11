Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 08:19

Замерзшего насмерть рыбака нашли в акватории Москвы-реки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В акватории Москвы-реки нашли труп рыбака, насмерть замерзшего во время рыбалки, пишет Telegram-канал «МК: срочные новости». По его информации, тело обнаружили в Нижнемякининской пойме.

В материале говорится, что труп мужчины, на вид около 60 лет, нашли ранним утром. Рядом с ним лежали рыболовные принадлежности. Смерть, по мнению экспертов, наступила в два часа ночи.

Ранее стало известно, что поисково-спасательная группа обследовала почти 20 километров Москвы-реки на площади 915 тыс. квадратных метров в Звенигороде в поисках троих пропавших детей. Как заявил источник в штабе поисковой операции, такое расстояние специалистам удалось преодолеть за два дня.

До этого сообщалось, что местный рыбак видел, как одного из мальчиков унесло сильным течением. Другой очевидец рассказал, что слышал крики школьников. Во время обследования местности был найден шарф, который родители одного из пропавших опознали как принадлежащий их сыну. Всего в поисках 13-летней Алины и 12-летних Богдана и Вани задействовано более 150 человек.

