11 марта 2026 в 09:47

В России спрогнозировали три сценария для выездного туризма в 2026 году

АТОР: конфликт на Ближнем Востоке грозит потерей около 1 млн туристов из России

В случае затяжного конфликта на Ближнем Востоке российский турпоток в страны Персидского залива может упасть на 40–50%, что эквивалентно потере 600–700 тыс. поездок, передает Ассоциация туроператоров России (АТОР). В таком случае суммарные потери выездного туризма с учетом островных и азиатских направлений могут достичь около 1 млн поездок. Такой прогноз отражен в реалистичном сценарии.

При быстром урегулировании конфликта (оптимистичный прогноз) спрос на туры в ОАЭ и другие страны Залива упадет на 20%, а на перелеты с пересадками — на 30%, после чего начнется восстановление. Однако даже в этом случае к концу 2026 года турпоток в ОАЭ может сократиться на 15–20%, а в другие страны региона — еще сильнее. Общие потери оцениваются в 350–450 тыс. поездок, но за счет переориентации на Турцию, Египет и Азию спад не превысит 1–2%.

Однако если кризис затянется, потери могут составить 1,9 млн туристических поездок, а общий объем выездного туризма в 2026 году снизится до 18,5 млн. Таким в АТОР видят пессимистичный сценарий.

Тем временем вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал, что, хотя Турция — одна из альтернатив затронутым военным кризисом ОАЭ и другим странам Персидского залива, резкого скачка цен на туры туда не наблюдается. По его словам, курорт был и остается на первом месте среди выездных направлений у российских туристов.

