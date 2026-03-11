Олимпиада и Паралимпиада — 2026
В АТОР раскрыли сроки завершения вывоза туристов с Ближнего Востока

Пассажиры на выходе из зоны прилета международных рейсов в аэропорту Шереметьево в Подмосковье Пассажиры на выходе из зоны прилета международных рейсов в аэропорту Шереметьево в Подмосковье Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Вывоз российских туристов из стран Ближнего Востока планируется завершить до 15 марта, в регионе остаются несколько тысяч человек, сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. По ее словам, работа по возвращению туристов продолжается.

Мы ожидаем, что все-таки до 15 числа этот процесс будет завершен. Мы сейчас говорим только про туристов, находящихся в странах Ближнего Востока, — сказала Ломидзе.

Исполнительный директор АТОР также отметила, что около пяти тысяч российских туристов застряли на Мальдивах, Шри-Ланке, в Танзании и Таиланде. Они не могут вылетел на родину из-за ближневосточного кризиса.

Китайское издание Yicai сообщило, что выполняющие рейсы между Азией и Европой авиаперевозчики подняли стоимость билетов и топливные сборы. Спрос на прямые рейсы резко вырос из-за приостановки полетов через Ближний Восток, который ранее был основным пересадочным узлом. Теперь самый дешевый билет эконом-класса на прямой рейс Air France Шанхай — Париж 12 марта подорожал до 26 тыс. юаней (около 300 тыс. рублей). Hong Kong Airlines официально объявила о повышении топливных сборов.

