11 марта 2026 в 11:08

Тысячи российских туристов оказались «в заложниках» в Азии

ТАСС: около пяти тысяч российских туристов не могут вылететь из стран Азии

Фото: Markus Scholz/dpa/Global Look Press
Около пяти тысяч российских туристов застряли на Мальдивах, Шри-Ланке, в Танзании и Таиланде, сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Они не могут вылетел на родину из-за ближневосточного кризиса, уточнила она.

Если считать вместе с теми, кто без турпакетов (с турпакетами плюс отдельно билеты, плюс отдельно гостиницы), оценочно Мальдивы, Шри-Ланка, Танзания и Таиланд — это порядка пяти тысяч человек, — сказала Ломидзе.

Ранее АТОР сообщала, что самая тяжелая ситуация с застрявшими российскими туристами из-за ближневосточного конфликта сложилась на Занзибаре, откуда физически невозможно вылететь.

