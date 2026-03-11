Тысячи российских туристов оказались «в заложниках» в Азии ТАСС: около пяти тысяч российских туристов не могут вылететь из стран Азии

Около пяти тысяч российских туристов застряли на Мальдивах, Шри-Ланке, в Танзании и Таиланде, сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Они не могут вылетел на родину из-за ближневосточного кризиса, уточнила она.

Если считать вместе с теми, кто без турпакетов (с турпакетами плюс отдельно билеты, плюс отдельно гостиницы), оценочно Мальдивы, Шри-Ланка, Танзания и Таиланд — это порядка пяти тысяч человек, — сказала Ломидзе.

Ранее АТОР сообщала, что самая тяжелая ситуация с застрявшими российскими туристами из-за ближневосточного конфликта сложилась на Занзибаре, откуда физически невозможно вылететь.