Цены на авиабилеты взлетели до небес из-за войны с Ираном

Авиаперевозчики, выполняющие рейсы между Азией и Европой, подняли стоимость билетов и топливные сборы, пишет китайское издание Yicai. По его информации, причиной послужила эскалация конфликта на Ближнем Востоке.

Спрос на прямые рейсы резко вырос из-за приостановки полетов через Ближний Восток, который ранее был основным пересадочным узлом. Теперь самый дешевый билет эконом-класса на прямой рейс Air France Шанхай — Париж 12 марта подорожал до 26 тыс. юаней (около 300 тысяч рублей).

Hong Kong Airlines официально объявила о повышении топливных сборов. На маршрутах из Гонконга в Европу, Северную и Южную Америку, Африку и на Ближний Восток сбор вырос с $75 (около 6 тыс. рублей) до $94 (около 7,5 тыс. рублей).

Ранее Ассоциация туроператоров России сообщала, что самая тяжелая ситуация с застрявшими российскими туристами из-за ближневосточного конфликта сложилась на Занзибаре, откуда физически невозможно вылететь. Вице-президент АТОР Артур Мурадян уточнил, что проблемы есть также на Шри-Ланке и Мальдивах, где работала авиакомпания Air Arabia, а также в Таиланде.