Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 11:47

Boeing начнет продавать Израилю высокоточные бомбы

Reuters: Израиль подписал контракт на закупку высокоточных бомб у Boeing

Фото: Igor Golovniov/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Власти Израиля подписали контракт с американской корпорацией Boeing на поставку высокоточных бомб, сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники. Компания передаст Тель-Авиву около 5 тыс. снарядов на общую сумму $289 млн (более 22,756 млрд рублей).

Уточняется, что соглашение «не связано с текущей военной операцией». Корпорация обязуется поставить все снаряды в Израиль в течение трех лет. Речь идет об управляемых высокоточных бомбах, которые могут запускаться на расстоянии более 64 км от самой цели.

Ранее англоязычные СМИ писали, что Израиль хочет усилить удары по Ирану, опасаясь, что в скором времени США прекратят военную операцию и объявят о своей победе под тем или иным предлогом. Речь идет прежде всего об объектах ядерной программы, производствах баллистических ракет и БПЛА, а также об административных объектах.

До этого стало известно, что американская администрация направила Израилю запрос с просьбой воздержаться от атак на энергетическую инфраструктуру Ирана. В Вашингтоне обеспокоены возможными последствиями для мирового рынка нефти в случае расширения военных действий.

Boeing
бомбы
Израиль
конфликты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названо число россиян, использующих налоговый вычет
Еще один российский спортсмен выиграл золото на Паралимпиаде в Италии
«Рак желудка четвертой стадии»: стал известен диагноз Лерчек, выживет ли
Магнитные бури сегодня, 11 марта: что завтра, раздражительность, мигрени
Прилепин назвал погибшего командира явлением лучшего типа русского мужчины
Путин и Алиев обсудили развитие сотрудничества России и Азербайджана
«Фиксируем волну»: в Крыму предупредили о подделках профилей чиновников
Песков оценил перспективы новых переговоров по Украине
Врач рассказала о рисках метаболического ожирения
Стоянов рассказал о своем музыкальном альбоме
Русский язык станет основой образовательной дипломатии в СНГ
Путин и Алиев выступили за скорейшее урегулирование на Ближнем Востоке
ВСУ выпустили почти 150 дронов по Белгородской области
Названа основная зона поиска пропавших с Звенигороде детей
Путин поблагодарил Алиева за помощь в эвакуации россиян из Ирана
Летевшие на Пхукет российские туристы приземлились в другом аэропорту
В Кремле объяснили уход от «опции Абу-Даби» по Украине
В Кремле ответили на вопрос о требованиях Ирана к США
В Кремле анонсировали международные переговоры Путина
Песков раскрыл, как долго продлятся ограничения мобильной связи в Москве
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых
Россия

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.