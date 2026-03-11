Boeing начнет продавать Израилю высокоточные бомбы

Власти Израиля подписали контракт с американской корпорацией Boeing на поставку высокоточных бомб, сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники. Компания передаст Тель-Авиву около 5 тыс. снарядов на общую сумму $289 млн (более 22,756 млрд рублей).

Уточняется, что соглашение «не связано с текущей военной операцией». Корпорация обязуется поставить все снаряды в Израиль в течение трех лет. Речь идет об управляемых высокоточных бомбах, которые могут запускаться на расстоянии более 64 км от самой цели.

Ранее англоязычные СМИ писали, что Израиль хочет усилить удары по Ирану, опасаясь, что в скором времени США прекратят военную операцию и объявят о своей победе под тем или иным предлогом. Речь идет прежде всего об объектах ядерной программы, производствах баллистических ракет и БПЛА, а также об административных объектах.

До этого стало известно, что американская администрация направила Израилю запрос с просьбой воздержаться от атак на энергетическую инфраструктуру Ирана. В Вашингтоне обеспокоены возможными последствиями для мирового рынка нефти в случае расширения военных действий.