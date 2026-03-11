Фьючерсы на нефть продолжают пробивать потолок

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае 2026 года на бирже ICE в Лондоне выросли более чем на 5%, а контракты на нефть WTI с поставкой в апреле 2026 года на NYMEX прибавили свыше 6%, свидетельствуют биржевые данные. На 12:31 мск цена Brent увеличилась на 5,22%, достигнув $92,38 (7,2 тыс. рублей) за баррель. WTI подорожала на 6,06%, поднявшись до $88,51 (6,9 тыс. рублей) за баррель.

Тем временем Международное энергетическое агентство (МЭА) рассматривает беспрецедентные меры для сдерживания цен на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. В ближайшие дня на рынок может быть выброшен рекордный объем стратегических запасов нефти в размере более 182 млн баррелей.

Ранее аналитики The Washington Post заявили, что Россия и Китай, а не США на данный момент являются главными бенефициарами ближневосточного конфликта. По их словам, Москва начала извлекать выгоду с самого начала боевых действий на фоне взлета цен на нефть. Аналитики полагают, что боевые действия могут помешать США конкурировать с гораздо более значительными противниками, в частности, с РФ и КНР.