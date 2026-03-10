Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 12:28

В США назвали главных бенефициаров конфликта на Ближнем Востоке

Washington Post: Россия и Китай стали главными бенефициарами войны США и Ирана

Фото: Rosneft/Global Look Press
Россия и Китай, а не США на данный момент являются главными бенефициарами ближневосточного конфликта, заявили аналитики The Washington Post. По их словам, Москва начала извлекать выгоду с самого начала боевых действий на фоне взлета цен на нефть.

Перебои в поставках нефти выгодны России, как и сокращение американской [военной] помощи Украине. [Война с] Ираном также отвлекает внимание [США] от Китая, — отметили эксперты.

Они подчеркнули, что Вашингтон начал военную операцию против Ирана, хотя от него «не было никакой неминуемой угрозы». Аналитики полагают, что боевые действия в условиях американского госдолга, который приближается к $39 трлн, могут помешать США конкурировать с гораздо более значительными противниками, в частности, с РФ и КНР.

Ранее сообщалось, что американские военные с начала операции против Ирана повредили или уничтожили около 50 кораблей военно-морских сил республики. В Центральном командовании ВС США уточнили, что удары наносятся по объектам, связанным с иранской системой безопасности.

До этого глава Евросовета Антониу Кошта выразил мнение, что США, начав военную операцию против Ирана, бросили вызов нынешнему миропорядку. Он отметил, что ЕС должен обеспечить соблюдение принципов Устава ООН и международных договоров.

США
Россия
Китай
Иран
нефть
