Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 12:28

США раскрыли масштабы ударов по иранским кораблям

CENTCOM США сообщило о 50 пораженных кораблях Ирана

Истребитель F/A-18F Super Hornet участвует в операции «Эпическая ярость» Истребитель F/A-18F Super Hornet участвует в операции «Эпическая ярость» Фото: Us Navy/U.S Navy/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Американские военные с начала операции против Ирана повредили или уничтожили около 50 кораблей военно-морских сил республики, следует из данных Центрального командования ВС США (CENTCOM). Там уточнили, что удары наносятся по объектам, связанным с системой безопасности Ирана, с особым приоритетом на цели, представляющие, по оценке Пентагона, «непосредственную угрозу», передает Fox News.

В перечень пораженных объектов CENTCOM включил командные центры и здания штабов Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Также под удары попали разведывательные объекты, системы ПВО, позиции баллистических ракет, производства вооружения и беспилотников, военная инфраструктура связи.

Для выполнения боевых задач США задействовали широкий спектр авиатехники. В операции участвуют стратегические бомбардировщики B-1, B-2 и B-52, истребители F-15, F-16, F-18, F-22 и F-35, а также штурмовики A-10 и самолеты радиоэлектронной борьбы EA-18G.

Помимо пилотируемой авиации, США применяют дроны MQ-9 и другие средства разведки и поддержки. В зоне операции задействованы системы противоракетной обороны Patriot и THAAD, РСЗО HIMARS, самолеты-разведчики.

Ранее в пресс-службе КСИР заявили, что Тегеран нанес удары по американской военной базе Харир в Иракском Курдистане, выпустив по объекту пять ракет. Время атаки военные не уточнили. База международной коалиции во главе с США находится рядом с аэропортом Эрбиля на севере Ирака.

США
Иран
корабли
военные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назван самый скупой город в России
Жителей Подмосковья призвали не искать пропавших в Звенигороде детей
БПЛА атаковал рынок в Запорожье
LIFE.ru запустили спецпроект о женщинах-шахтерах времен ВОВ
Дегтярев раскрыл истинное отношение мирового спорта к россиянам
В ГД ответили, кому положено пособие по уходу за ребенком до полутора лет
Удар по детям, 30 трупов, блэкаут под Курском: как ВСУ атакуют РФ 10 марта
В Казани побит температурный рекорд 118-летней давности
Иран уличили в использовании смертоносного запрещенного оружия
В Совфеде оценили важность разговора Путина и Трампа для всего мира
«Китайский Нострадамус» взбудоражил мир пророчеством о войне
«Я не горжусь»: обматерившая болельщиков Андреева извинилась за срыв
Политолог оценила политические перспективы нового лидера Ирана
Суд отказался возбуждать дело о разводе Алибасова-младшего с десятой женой
Уехавший из России в Израиль комик-иноагент усомнился в стабильности жизни
«Американцы должны прекратить агрессию»: в Палестине положились на Путина
В Иране назвали число медработников, погибших при атаках Израиля и США
Инспектор купил поддельные права, чтобы принимать экзамены по вождению
Жители Кузбасса пожаловались на протекшую в местном автобусе крышу
В Главархиве Москвы рассказали о редких документах
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака
Здоровье/красота

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.