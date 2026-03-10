США раскрыли масштабы ударов по иранским кораблям

Американские военные с начала операции против Ирана повредили или уничтожили около 50 кораблей военно-морских сил республики, следует из данных Центрального командования ВС США (CENTCOM). Там уточнили, что удары наносятся по объектам, связанным с системой безопасности Ирана, с особым приоритетом на цели, представляющие, по оценке Пентагона, «непосредственную угрозу», передает Fox News.

В перечень пораженных объектов CENTCOM включил командные центры и здания штабов Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Также под удары попали разведывательные объекты, системы ПВО, позиции баллистических ракет, производства вооружения и беспилотников, военная инфраструктура связи.

Для выполнения боевых задач США задействовали широкий спектр авиатехники. В операции участвуют стратегические бомбардировщики B-1, B-2 и B-52, истребители F-15, F-16, F-18, F-22 и F-35, а также штурмовики A-10 и самолеты радиоэлектронной борьбы EA-18G.

Помимо пилотируемой авиации, США применяют дроны MQ-9 и другие средства разведки и поддержки. В зоне операции задействованы системы противоракетной обороны Patriot и THAAD, РСЗО HIMARS, самолеты-разведчики.

Ранее в пресс-службе КСИР заявили, что Тегеран нанес удары по американской военной базе Харир в Иракском Курдистане, выпустив по объекту пять ракет. Время атаки военные не уточнили. База международной коалиции во главе с США находится рядом с аэропортом Эрбиля на севере Ирака.