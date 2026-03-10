В Казани побит температурный рекорд 118-летней давности Гидрометцентр Татарстана сообщил о падении температуры в Казани до -30,5 градуса

Во вторник, 10 марта, в Казани зафиксирован новый абсолютный температурный минимум, сообщил Гидрометцентр Татарстана. На авиационной метеостанции Казань-Сокол столбики термометров опустились до отметки -30,5 градуса.

Предыдущий рекорд для этого дня держался 118 лет — он был установлен в 1908 году на метеостанции Казань-Университет и составлял -27,3 градуса. Таким образом, нынешние морозы побили достижение начала XX века сразу на 3,2 градуса.

Примечательно, что резкое падение температуры пришло в республику после короткого периода весеннего тепла. В начале марта в Татарстане наблюдалась аномально теплая погода с превышением климатической нормы на 3--5 градусов, однако затем произошел резкий погодный контраст.

Ранее синоптик Евгений Тишковец заявил, что начало метеорологической весны в центральной части России ожидается с 10 марта. По его прогнозам, потепление ускорит процесс таяния снега. Синоптик добавил, что к следующим выходным, к 14 марта, сугробы могут уменьшиться на 15 сантиметров.