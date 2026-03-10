Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 13:47

В Казани побит температурный рекорд 118-летней давности

Гидрометцентр Татарстана сообщил о падении температуры в Казани до -30,5 градуса

Сотрудник коммунальной службы убирает снег на территории Казанского кремля Сотрудник коммунальной службы убирает снег на территории Казанского кремля Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Во вторник, 10 марта, в Казани зафиксирован новый абсолютный температурный минимум, сообщил Гидрометцентр Татарстана. На авиационной метеостанции Казань-Сокол столбики термометров опустились до отметки -30,5 градуса.

Предыдущий рекорд для этого дня держался 118 лет — он был установлен в 1908 году на метеостанции Казань-Университет и составлял -27,3 градуса. Таким образом, нынешние морозы побили достижение начала XX века сразу на 3,2 градуса.

Примечательно, что резкое падение температуры пришло в республику после короткого периода весеннего тепла. В начале марта в Татарстане наблюдалась аномально теплая погода с превышением климатической нормы на 3--5 градусов, однако затем произошел резкий погодный контраст.

Ранее синоптик Евгений Тишковец заявил, что начало метеорологической весны в центральной части России ожидается с 10 марта. По его прогнозам, потепление ускорит процесс таяния снега. Синоптик добавил, что к следующим выходным, к 14 марта, сугробы могут уменьшиться на 15 сантиметров.

Россия
Казань
погода
холода
рекорды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Крупнейший банк Индии отказался проводить платежи за российскую нефть
В АТОР назвали страну, из которой российские туристы не могут вернуться
Иркутские полицейские выявили 51 пьяного водителя в ходе рейда на 8 Марта
Стало известно, сократит ли Россия добычу нефти на фоне ситуации в Иране
Алибасов-младший раскрыл правду о личной жизни отца
В посольстве РФ рассказали, пострадали ли россияне при обстрелах Израиля
Трамп ответил на избрание Моджтабы Хаменеи лидером Ирана
«Провал Пентагона»: как Зеленский похоронил проект США по развалу России
Врач-мошенник тайно «настругал» 16 детей от пациенток
Детей накормили плесневелыми котлетами в российской школе
Российская армия сможет защищать граждан за рубежом
«Разнесла полквартиры»: сын Алибасова рассказал о поведении своей жены
Профессор ответил, сохранит ли общепит заведения при отсутствии НДС
Пономарев раскрыл, почему «Зенит» проиграл «Оренбургу»
Депутат отреагировал на убийство прихожан РПЦ в Нигерии
Россиянка обвинила воспитательницу в избиении дочери
Политолог оценил отчаянные попытки Трампа сохранить лицо в войне с Ираном
Сразу три российских университета получили предостережения
В России могут расширить возможности использования маткапитала
Озвучена версия Алибасова-младшего после обвинений супруги в насилии
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака
Здоровье/красота

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.