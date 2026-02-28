Синоптик перечислила регионы, где в начале марта ожидаются сильные морозы Синоптик Паршина: на юге Урала и Сибири в начале марта ожидаются сильные морозы

В регионах на юге Урала и Сибири в начале марта ожидается аномально холодная погода, сообщила NEWS.ru научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина. По ее прогнозам, там будет держаться крепкий минус, а порой температура воздуха может опускаться до -36 градусов. Она отметила, что в течение недели местами возможны снегопады.

Морозно в центре и на юге Урала, в будни ожидаются снегопады. В Свердловской, Тюменской, Челябинской и Курганской областях столбики термометров опустятся ниже -22 градусов. В Омской, Томской, Новосибирской областях, Алтайском крае ожидаются 30-градусные ночные морозы, местами снег. В Тыве, Хакасии, Республике Алтай, на юге Красноярья в течение недели до –36 градусов, — сказала Паршина.

Она добавила, что морозы в течение недели ожидаются и в Якутии. В этом региона, по прогнозам синоптика, столбики термометров могут опуститься до -40 градусов.

