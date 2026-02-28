Магнитные бури сегодня, 28 февраля: что завтра, слабость, головокружение

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 28 февраля 2026 года. Ждать ли геомагнитных ударов, что будет завтра, какие симптомы может вызвать буря?

Будут ли магнитные бури 28 февраля и 1 марта

В субботу, 28 февраля, по прогнозу ИКИ РАН, магнитосфера Земли будет в спокойном состоянии: модель предполагала, что Кр-индекс в течение суток зафиксируется в районе трех единиц. Онлайн-график демонстрирует, что показатель находится в прогнозируемом диапазоне.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 63%, геомагнитных возмущений — 30%, магнитных бурь — 7%. Прогноз на ближайшие 24 часа: возможны геомагнитные возмущения (Kp = 4,33). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли спокойная (Kp = 1,33)», — отмечается на сайте ИКИ РАН.

На Солнце произошли три новые вспышки — они относятся к классу C (слабые). Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 5,0. Накануне в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии заявили, что звезда постепенно возвращается в «исходное состояние депрессии», даже несмотря на появление сразу двух групп пятен.

При этом геомагнитная активность, отметили ученые, сейчас определяется исключительно вариациями слабовозмущенного солнечного ветра.

«В результате геомагнитный индекс Kp также последние дни незначительно повышен и иногда даже выходит на желтый уровень. Но в целом какими-то серьезными событиями это трудно назвать. Глобально магнитное поле Земли спокойное», — добавили астрономы.

Портал my-calend пишет, что сегодня, 28 февраля, ожидается геомагнитная буря силой три балла.

«В этот день возможны перепады настроения. Метеозависимые люди могут ощутить легкое недомогание. Избегайте конфликтных ситуаций, высыпайтесь и больше гуляйте на свежем воздухе», — отметил источник.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В воскресенье, 1 марта, согласно прогнозу ИКИ РАН, вероятность спокойной магнитосферы составляет 24%, геомагнитных возмущений — 40%, магнитных бурь — 36%. Кр-индекс в течение суток будет находиться преимущественно в районе трех единиц, однако в период с 06:00 до 12:00 мск возможен скачок до желтого уровня.

«Ближайшая сильная магнитная буря ожидается 1 марта. Ее сила составит четыре балла. В этот день возможно незначительное ухудшение самочувствия: головная боль, слабость. Может снизиться внимание и работоспособность, появиться сонливость. Старайтесь не перенапрягаться, больше отдыхайте, гуляйте на свежем воздухе», — утверждает my-calend.

Какие симптомы может вызвать магнитная буря

Магнитные бури могут вызвать чувство слабости и головокружения, заявила врач общей практики Елена Павлова. Она подчеркнула, что зачастую симптоматика связана с тревожным состоянием или самовнушением.

«Магнитные бури — реальный геофизический фактор, но их влияние на здоровье часто преувеличивается в массмедиа, что само по себе может вызывать тревогу и ожидание плохого самочувствия. Люди с хроническими заболеваниями нервной системы, такими как мигрени, эпилепсия, тревожные расстройства, могут отмечать учащение и усиление приступов головной боли, головокружений, повышенную нервную возбудимость. Метеочувствительные люди могут испытывать общую слабость, снижение работоспособности, ломоту в суставах и мышцах, головные боли, нарушения сна», — сказал Павлова.

Она предупредила, что во время магнитных бурь у людей с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями могут возникнуть проблемы с нестабильностью артериального давления. Также, по словам Павловой, есть вероятность учащения приступов стенокардии и нарушения сердечного ритма. Врач подчеркнула, что все эти явления могут увеличить риск сосудистых осложнений, таких как гипертонические кризы, инфаркты и инсульты, особенно если состояние здоровья не контролируется должным образом.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

«Главное правило — не паниковать. Знание о том, что такое влияние возможно, позволит людям не пренебрегать применением препаратов для коррекции давления, сердечного ритма в этот день. По возможности не планируйте в этот день каких-либо важных мероприятий», — заключила Павлова.

Читайте также:

Почему не работает Telegram сегодня, 28 февраля: причины, полная блокировка

Погода в Москве в субботу, 28 февраля: жителей ждет резкое похолодание

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 28 февраля