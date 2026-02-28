Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 февраля 2026 в 14:01

Посольство России в Израиле посоветовало россиянам уехать

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В связи с обострением ситуации в Израиле посольство России в Telegram-канале порекомендовало россиянам по возможности покинуть государство. Также граждан РФ предупредили, что нужно оставаться в безопасных местах и не выходить из них без соответствующего разрешения.

После резкого обострения обстановки в сфере безопасности в Израиле и вокруг него 28 февраля с.г. Посольство России в Израиле призывает находящихся здесь граждан Российской Федерации сохранять спокойствие и бдительность, неукоснительно соблюдать указания израильских властей по мерам безопасности, оставаться вблизи специально оборудованных защищенных помещений и не покидать их до уведомления местных властей, — говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что пограничный пункт «Бегин» на границе с Египтом функционирует круглосуточно без необходимости оформления визы. Пропускной пункт «Ицхак Рабин» принимает пассажиров до 20:00 и автомобили до 19:00. КПП «Алленби» закрыт по субботам, возобновит работу 1 марта. Для посещения Иордании виза не требуется.

Ранее посольство России также рекомендовало россиянам покинуть Иран. Гражданам, находящимся в стране, следует рассмотреть возможность выезда. Важно сохранять спокойствие и избегать зон вблизи военных и правительственных объектов, а также фото- и видеосъемки.

Израиль
посольство РФ
россияне
военная операция
