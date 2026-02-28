Россиянам посоветовали уезжать из Ирана на фоне военной операции Посольство России в Иране призвало россиян покинуть страну

Посольство России в Telegram-канале порекомендовало гражданам РФ покинуть Иран в связи с военными действиями США и Израиля. Также россиян призвали временно отказаться от поездок в страну до получения дальнейших указаний.

Посольство рекомендует росгражданам и соотечественникам воздержаться от посещения Ирана до последующих уведомлений. Также настоятельно рекомендуем росгражданам и соотечественникам, находящимся в Иране, покинуть страну в случае такой возможности, — говорится в сообщении.

В посольстве также отметили, что необходимо не поддаваться тревоге, которую могут распространять через СМИ и соцсети. Также рекомендуется не фотографировать и не снимать видео в любых частях Ирана. Помимо этого, россиянам посоветовали избегать мест, близких к военным и правительственным объектам.

Ранее Тель-Авив нанес удары по резиденции президента Ирана, штабу разведки КСИР и аэропорту Тегерана. В момент атаки лидер республики Али Хаменеи находился в безопасном убежище. Удары наносил Израиль в сотрудничестве с США.