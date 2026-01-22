Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
22 января 2026 в 11:38

Посольство РФ раскрыло трагические последствия ж/д катастрофы в Андалусии

Посольство РФ в Испании сообщило о гибели россиянки в ж/д катастрофе в Андалусии

Последствия железнодорожной катастрофы в Андалусии Последствия железнодорожной катастрофы в Андалусии Фото: Joaquin Corchero/Keystone Press Agency/Global Look Press
Гражданка России погибла во время железнодорожной катастрофы в Андалусии, сообщило российское посольство в Испании. Дипломаты отметили, что находятся в прямом контакте с родственниками погибшей и оказывают необходимое консульское содействие.

Посольство России в Испании с прискорбием сообщает о гибели в результате железнодорожной катастрофы вблизи населенного пункта Адамус российской гражданки. Выражаем наши искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким. Находимся с ними в прямом контакте, оказываем необходимое консульское содействие, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что число погибших при сходе поездов с рельсов в Испании увеличилось до 39 человек. Трагедия произошла вечером 18 января в автономном сообществе Андалусия.

До этого министр транспорта Испании Оскар Пуэнте заявил, что ЧП со сходом поездов с рельсов в Испании выглядит странным. По его словам, авария произошла на прямом участке. Министр рассказал, что участок железной дороги, где случилось ЧП, был отремонтирован в мае 2025 года.

