Посольство РФ раскрыло трагические последствия ж/д катастрофы в Андалусии Посольство РФ в Испании сообщило о гибели россиянки в ж/д катастрофе в Андалусии

Гражданка России погибла во время железнодорожной катастрофы в Андалусии, сообщило российское посольство в Испании. Дипломаты отметили, что находятся в прямом контакте с родственниками погибшей и оказывают необходимое консульское содействие.

Посольство России в Испании с прискорбием сообщает о гибели в результате железнодорожной катастрофы вблизи населенного пункта Адамус российской гражданки. Выражаем наши искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким. Находимся с ними в прямом контакте, оказываем необходимое консульское содействие, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что число погибших при сходе поездов с рельсов в Испании увеличилось до 39 человек. Трагедия произошла вечером 18 января в автономном сообществе Андалусия.

До этого министр транспорта Испании Оскар Пуэнте заявил, что ЧП со сходом поездов с рельсов в Испании выглядит странным. По его словам, авария произошла на прямом участке. Министр рассказал, что участок железной дороги, где случилось ЧП, был отремонтирован в мае 2025 года.