19 января 2026 в 09:23

В Испании увеличилось число жертв схода поездов с рельсов

EFE: число погибших при сходе поездов с рельсов в Испании выросло до 39

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Число погибших при сходе поездов с рельсов в Испании выросло до 39, сообщило агентство EFE. Трагедия произошла вечером 18 января в автономном сообществе Андалусия.

Ранее министр транспорта Испании Оскар Пуэнте заявил, что ЧП со сходом поездов с рельсов в Испании выглядит странным. По его словам, авария произошла на прямом участке. Министр рассказал, что участок железной дороги, где случилось ЧП, был отремонтирован в мае 2025 года.

До этого стало известно, что число жертв в результате железнодорожной катастрофы в испанской Андалусии продолжает увеличиваться. Тогда сообщалось, что в результате схода с рельсов двух высокоскоростных поездов погиб 21 человек. Отмечается, что общее число пострадавших составляет около 100 человек. Движение по данному участку железной дороги было приостановлено до 20 января.

В декабре прошлого года на станции Чаис Куйбышевской железной дороги произошло столкновение маневрового локомотива с передней частью грузового поезда. С рельсов сошли два локомотива и 23 цистерны. В результате инцидента произошло загрязнение мазутом.

