КСИР анонсировал беспилотную атаку на военный объект США КСИР выпустил дроны в сторону базы США в Кувейте в ходе нового этапа операции

Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что применил беспилотную авиацию против сил США на Ближнем Востоке. Запуск дронов был осуществлен в рамках развития крупномасштабной стратегической операции «Правдивое обещание — 4».

Представители КСИР отметили, что направили серию дронов в сторону военной базы США в регионе, но не уточнили, какой именно. По данным некоторых источников, речь идет об американском военном объекте Арифджан, расположенном на территории Кувейта.

Ранее Вооруженные силы Ирана передавали, что за последние сутки противовоздушные силы страны перехватили и уничтожили семь беспилотников Израиля и США. Инциденты произошли в воздушном пространстве в районах Тебриза, Тегерана, Исфахана, Хорремабада и Бушера. Под удар иранских систем противовоздушной обороны попали беспилотные летательные аппараты моделей MQ-9, Heron, Hermes и Orbiter. Общее число сбитых беспилотников с начала эскалации достигло 29 единиц.

До этого КСИР сообщил, что удары по Хайфе привели к значительным жертвам. По информации иранских военных, погибли по меньшей мере 40 человек и около 60 получили ранения.